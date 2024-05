In causa con la ex, minaccia di morte il suo legale, arrestato

Non si riteneva ben assistito in una causa civile con l’ex moglie dal suo avvocato, che avrebbe ingiuriato e minacciato di morte dicendogli che sarebbe uscito per procurarsi una pistola per sparargli. Per questo motivo un uomo di 40 anni che scontava gli arresti domiciliari è stato arrestato dalla polizia ad Acireale e rinchiuso in carcere.

L’uomo era stato arrestato in flagranza di reato dagli stessi agenti perché era stato trovato in possesso di due armi da fuoco clandestine e a seguito di sentenza il 9 febbraio 2024 era stato condannato in primo grado con il rito abbreviato ad una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 3.200 euro.