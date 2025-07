Milazzo, giallo alla spiaggia di Ponente: cadavere colpito da proiettili in un sacco

Un cadavere avvolto in sacchi di plastica, alcuni colpi d’arma da fuoco e un mistero fitto che scuote la tranquillità di un pomeriggio estivo. È stato un passante, intorno alle 15.30 di oggi, a lanciare l’allarme dopo avere notato qualcosa di sospetto ai margini di una strada secondaria nei pressi della spiaggia di Ponente, in un’area adiacente a un terreno incolto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia di Stato, il medico legale e la Scientifica, che hanno transennato la zona per avviare i rilievi. Il corpo, in evidente stato di abbandono ma non di decomposizione avanzata, apparterrebbe a un uomo dell’apparente età di 70 anni. Secondo i primi accertamenti, la vittima avrebbe riportato ferite compatibili con colpi d’arma da fuoco. Gli investigatori della Squadra mobile non escludono nessuna pista, ma si fa sempre più concreta l’ipotesi di omicidio. L’autopsia, già disposta dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto che coordina le indagini, potrà chiarire l’esatta dinamica del decesso e la sua collocazione temporale, anche se gli inquirenti ipotizzano che la morte sia avvenuta nelle prime ore del mattino.