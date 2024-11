Milazzo, padre e figlia precipitano col parapendio: lesioni gravi per la donna

Due persone sono precipitate con il parapendio vicino Milazzo, in provincia di Messina. L’incidente, che ha coinvolto un uomo e sua figlia, è avvenuto poco prima delle 14. Forse a causa del forte vento, le due persone sono finite sull’impalcatura di una ex discoteca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. L’uomo è stato portato all’ospedale di Milazzo, mentre la figlia – viste le gravi lesioni riportate – è stata trasportata in elisoccorso al policlinico di Messina, dove è stata ricoverata per accertamenti. Nessuna della due persone ferite sarebbe in pericolo di vita.