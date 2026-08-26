Foto di Centro meteorologico siciliano

Le previsioni meteo confermano il disagio vissuto dai cittadini in questa fine di agosto: in Sicilia torna il caldo africano. I primi picchi, avvertono dal Centro meteorologico siciliano, si avranno proprio oggi, mercoledì 26 agosto, con temperature fino a 42-43 gradi. Una nuova ondata di calore, decisamente intensa per il periodo, e destinata a crescere per il resto della settimana.

Le origini della nuova ondata di calore

Responsabile di questo nuovo picco, spiegano dal Cms, è «una profonda depressione sull’Atlantico, a ovest della Penisola Iberica, il cui approfondimento favorisce sul proprio bordo orientale una marcata risalita di correnti meridionali direttamente dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale». Ossia, proprio l’Isola. Dove anche la «depressione a ovest della Francia – aggiungono dal Cms -, nel suo percorso verso il Regno Unito, mantiene attivo il richiamo subtropicale verso la Sicilia».

Le previsioni per giovedì

La giornata di giovedì 27 agosto sarà caratterizzata da condizioni di caldo molto intenso o opprimente. «Disagio diffusamente molto elevato su trapanese, nisseno, ennese e Piana di Catania, interno agrigentino e lungo tutta la costa tirrenica, altrove disagio elevato», concludono dal Cms.