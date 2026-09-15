Foto di Aeroporto Catania

Catania, disposta la riapertura dell’aeroporto. Stop alle restrizioni

15/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

L’aeroporto di Catania torna operativo. Alle 19 di oggi, a seguito del VONA arancione delle 18.37, è stata disposta la riapertura immediata dei settori B3 e C1 dello spazio aereo e la cancellazione delle restrizioni.

Riprendono i voli ma bisogna attendere i riposizionamenti

La decisione consente dunque la ripresa delle attività di volo dopo lo stop legato alla presenza di cenere vulcanica in atmosfera e alla direzione dei venti in quota. Adesso bisognerà attendere il riposizionamento dei mezzi dirottati in altri scali per avere la piena operatività. Intanto il primo volo che atterrerà, dopo la riapertura, è l’EDW398E proveniente da Zurigo della compagnia Edelweiss.

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