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Ast chiede alla Regione uno stanziamento extra di 21 milioni di euro

16/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ast (Azienda siciliana trasporti) chiede alla Regione uno stanziamento extra di 21 milioni di euro. Lo fa con una lettera inviata principalmente agli assessorati all’Economia e alle Infrastrutture. Le risorse, da reperire nelle variazioni di bilancio in discussione in questi giorni all’Ars, secondo quanto riportato nella missiva, serviranno per due scopi: coprire i maggiori oneri (11 milioni) sostenuti dalla società nel 2025 e nel primo semestre 2026 rispetto alle previsioni del Piano di risanamento approvato nel 2024. Finanziare l’acquisto di nuovi mezzi (10 milioni) Euro 5 ed Euro 6. Ast sta elaborando una nuova revisione del piano di risanamento aziendale ma intanto chiede soccorso alla Regione, proprietaria della società che svolge servizio in house.

L’Azienda siciliana trasporti, al cui timone nel settembre 2025 è arrivato Luigi Genovese, nella lettera sottolinea che le spese in tutto il 2025 e nel primo semestre 2026 sono andate ben oltre le previsioni iniziali. La società evidenzia disallineamenti molto rilevanti, che non possono essere retti dall’attuale piano. Da qui la necessità di invertire la rotta. Rivisto anche il piano di investimenti per l’acquisto degli autobus, mossa necessaria per abbattere i costi del noleggio dei mezzi con conducente presso ditte private. Non più l’acquisto in leasing di 180 mezzi nuovi nel triennio 2025-2027, per complessivi 64,8 milioni di euro: l’azienda ha virato sull’acquisto dell’usato. I primi mezzi sono già arrivati dell’autoparco aziendale di Palermo.

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