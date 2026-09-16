Adesso ha un nome e cognome l’uomo ritrovato morto nelle campagne tra Canicattini Bagni e Noto, in provincia di Siracusa. Si tratta di un cittadino britannico di 35 anni, Benjamin John Braithwaite, originario di Leeds. Il suo corpo è stato rinvenuto intorno alle 3 di domenica mattina e sulla vicenda è stata aperta un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Siracusa e condotta dai carabinieri della compagnia di Noto.

La corda trovata vicino al corpo

Gli investigatori, secondo quanto sta trapelando in queste ore, avrebbero rinvenuto una corda nelle vicinanze del cadavere. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire se sul corpo siano presenti lesioni o segni di violenza, comprese eventuali ferite nella zona del collo. Le autorità stanno verificando anche l’eventuale presenza di droghe o altre sostanze. Al momento, però, non risultano persone iscritte nel registro degli indagati. I carabinieri hanno precisato anche che, contrariamente a quanto riportato da alcuni giornali locali, nei pressi del corpo non sono stati trovati elementi riconducibili a rituali esoterici.

L’autopsia il 22 settembre

Per chiarire le cause e le circostanze della morte sarà fondamentale l’esame autoptico, fissato per il 22 settembre. Sul caso è intervenuto anche il Foreign, Commonwealth and Development Office britannico. Un portavoce ha dichiarato: «Stiamo fornendo assistenza alla famiglia di un cittadino britannico deceduto in Italia e siamo in contatto con le autorità locali». Le indagini restano quindi aperte e, al momento, non vi sono persone indagate. Benjamin John Braithwaite con ogni probabilità faceva parte di una comunità hippie che si è insediata da tempo nelle campagne in provincia di Siracusa.