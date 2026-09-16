Il 35enne morto tra Canicattini e Noto: era un cittadino britannico originario di Leeds

16/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Adesso ha un nome e cognome l’uomo ritrovato morto nelle campagne tra Canicattini Bagni e Noto, in provincia di Siracusa. Si tratta di un cittadino britannico di 35 anni, Benjamin John Braithwaite, originario di Leeds. Il suo corpo è stato rinvenuto intorno alle 3 di domenica mattina e sulla vicenda è stata aperta un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Siracusa e condotta dai carabinieri della compagnia di Noto.

La corda trovata vicino al corpo

Gli investigatori, secondo quanto sta trapelando in queste ore, avrebbero rinvenuto una corda nelle vicinanze del cadavere. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire se sul corpo siano presenti lesioni o segni di violenza, comprese eventuali ferite nella zona del collo. Le autorità stanno verificando anche l’eventuale presenza di droghe o altre sostanze. Al momento, però, non risultano persone iscritte nel registro degli indagati. I carabinieri hanno precisato anche che, contrariamente a quanto riportato da alcuni giornali locali, nei pressi del corpo non sono stati trovati elementi riconducibili a rituali esoterici.

L’autopsia il 22 settembre

Per chiarire le cause e le circostanze della morte sarà fondamentale l’esame autoptico, fissato per il 22 settembre. Sul caso è intervenuto anche il Foreign, Commonwealth and Development Office britannico. Un portavoce ha dichiarato: «Stiamo fornendo assistenza alla famiglia di un cittadino britannico deceduto in Italia e siamo in contatto con le autorità locali». Le indagini restano quindi aperte e, al momento, non vi sono persone indagate. Benjamin John Braithwaite con ogni probabilità faceva parte di una comunità hippie che si è insediata da tempo nelle campagne in provincia di Siracusa.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026
di

La settimana dal 14 al 20 settembre 2026 si preannuncia un po’ turbolenta, con un oroscopo influenzato dalla Luna in Sagittario. E in protesta per le cose che non accadono contro Urano in Gemelli, mentre Mercurio in Bilancia si oppone al conservatorismo di Saturno in Ariete. Astri che chiedono movimento e comunicazione e pianeti che […]

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]