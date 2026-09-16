È stata riaperta nella serata di ieri la galleria San Nicola, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, dove si era verificato un incidente autonomo che aveva coinvolto un tir.

I lavori dopo l’incidente

Il mezzo pesante, in direzione Palermo, aveva danneggiato anche alcuni elementi strutturali della galleria, rendendo necessaria la chiusura del tratto e l’intervento dei tecnici. Gli operatori di Anas hanno lavorato per completare gli interventi necessari alla messa in sicurezza della galleria. Con la riapertura del tunnel è stata quindi ripristinata la circolazione dei mezzi lungo il tratto interessato dell’autostrada A19.