A19 Palermo-Catania, dopo l’incidente riaperta la galleria San Nicola

16/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È stata riaperta nella serata di ieri la galleria San Nicola, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, dove si era verificato un incidente autonomo che aveva coinvolto un tir.

I lavori dopo l’incidente

Il mezzo pesante, in direzione Palermo, aveva danneggiato anche alcuni elementi strutturali della galleria, rendendo necessaria la chiusura del tratto e l’intervento dei tecnici. Gli operatori di Anas hanno lavorato per completare gli interventi necessari alla messa in sicurezza della galleria. Con la riapertura del tunnel è stata quindi ripristinata la circolazione dei mezzi lungo il tratto interessato dell’autostrada A19.

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