Maltempo, allerta gialla per domenica. «Precipitazioni diffuse e persistenti»

17/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Allerta meteo gialla in gran parte della Sicilia per domani, domenica 18 gennaio. La formazione di una complessa area depressionaria tra la penisola Iberica e le regioni del Nord-Africa, in lento movimento verso il nostro Paese, porterà flussi umidi e instabili sulla Calabria e sulle due isole maggiori, con precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità.

Allerta meteo, il bollettino della protezione civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal mattino di domani, precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria e sulla Sicilia, in estensione, dal pomeriggio, alla Sardegna, in particolare sui settori orientali e meridionali delle tre regioni. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

