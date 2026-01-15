La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali in Sicilia, valido fino alle 24 di domani. Prevista allerta gialla tra Palermo e Trapani, ma anche lungo il versante meridionale dell’Isola.
Maltempo, allerta gialla in Sicilia tra Palermo e Trapani
