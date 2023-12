Messina: sequestro da tre milioni di euro a una società che gestisce supermercati

Tre milioni di euro sequestrati dalla guardia di finanza di Messina a una nota società (di cui non ci è stato fornito il nome) attiva nella gestione dei supermercati. Dalle indagini è emerso che la società, in relazione al periodo d’imposta 2019, non avrebbe versato l’imposta sul valore aggiunto pari a tre milioni di euro, creando uno scompenso rispetto alla dichiarazione Iva presentata nel settembre 2020.

Il provvedimento di sequestro ha interessato i saldi dei conti correnti societari e del legale rappresentante, oltre alle quote societarie di sua proprietà e alle unità immobiliari. Stando a quanto si apprende, l’azienda si sarebbe già resa protagonista della cronaca giudiziaria in altre indagini. Nello specifico, sulla gestione monopolistica da parte della ‘Ndrangheta calabrese, sempre nel settore della grande distribuzione alimentare.