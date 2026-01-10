Incidente a Messina, moto travolge rider 57enne in scooter

Foto di 118 Sicilia

Un violento incidente stradale si è verificato intorno alle 22.30 in via Garibaldi, nei pressi di piazza Juvara, a Messina. Secondo una prima ricostruzione, come riporta il sito online Stampa Libera, una moto di grossa cilindrata con due giovani a bordo avrebbe perso il controllo andando a tamponare uno scooter Honda SH150 guidato da un rider di 57 anni, impegnato in una consegna. L’impatto ha sbalzato a terra tutti e tre i coinvolti e ha provocato anche il danneggiamento della segnaletica stradale.

Ipotesi alta velocità e manovre azzardate

I feriti sono stati trasportati in codice rosso in tre diversi ospedali cittadini. Il più grave è un 18enne, ricoverato in Rianimazione al Policlinico con fratture multiple e diversi traumi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi, insieme a carabinieri e ambulanze; la viabilità è stata temporaneamente deviata. Tra le ipotesi l’alta velocità e una manovra azzardata da parte del guidatore della moto di grossa cilindrata.