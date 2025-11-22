Foto generica

Tragedia sull’A18 Messina–Catania questa sera, dove una vettura con a bordo un uomo e una donna di Messina si è trasformata in una trappola mortale. Poco prima delle 20, all’altezza di Roccalumera, l’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro le barriere, ribaltandosi e finendo di traverso sulla corsia di emergenza.

A perdere la vita, intrappolata tra le lamiere, è stata la conducente, una donna di 54 anni, di nazionalità russa, residente a Messina. I sanitari del 118 di Santa Teresa di Riva hanno combattuto contro il tempo per riportarla in vita, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Il cuore della donna ha smesso di battere sul ciglio dell’autostrada.

Al suo fianco, un 61enne, messinese, che ha riportato una profonda ferita alla gamba. È stato stabilizzato e trasportato al Policlinico di Messina dall’ambulanza giunta da Taormina. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul tratto autostradale si sono precipitate le pattuglie della Polizia Stradale di Giardini Naxos e i Vigili del Fuoco di Letojanni, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza del mezzo. Da una prima ricostruzione l’incidente sembrerebbe essere stato autonomo.