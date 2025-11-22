Foto generica

Incidente mortale sull’A18: auto si ribalta, muore 54enne. Grave l’uomo che era a fianco

22/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Tragedia sull’A18 Messina–Catania questa sera, dove una vettura con a bordo un uomo e una donna di Messina si è trasformata in una trappola mortale. Poco prima delle 20, all’altezza di Roccalumera, l’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro le barriere, ribaltandosi e finendo di traverso sulla corsia di emergenza.

A perdere la vita, intrappolata tra le lamiere, è stata la conducente, una donna di 54 anni, di nazionalità russa, residente a Messina. I sanitari del 118 di Santa Teresa di Riva hanno combattuto contro il tempo per riportarla in vita, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Il cuore della donna ha smesso di battere sul ciglio dell’autostrada.

Al suo fianco, un 61enne, messinese, che ha riportato una profonda ferita alla gamba. È stato stabilizzato e trasportato al Policlinico di Messina dall’ambulanza giunta da Taormina. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul tratto autostradale si sono precipitate le pattuglie della Polizia Stradale di Giardini Naxos e i Vigili del Fuoco di Letojanni, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza del mezzo. Da una prima ricostruzione l’incidente sembrerebbe essere stato autonomo.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Sagittario: il segno zodiacale del fuoco che si fa dono (o veleno)
di

È il momento del nono segno zodiacale: il Sagittario, segno di fuoco, retto da Giove. Ai nati del segno – e a chi vuole conoscerli meglio – dedichiamo la nuova monografia della nostra rubrica astrologica. Con una delle iconografie più affascinanti e riconoscibili dello zodiaco, l’amabile centauro, come tutti i segni di fine stagione, è […]

Oroscopo speciale: Mercurio retrogrado dal Sagittario allo Scorpione
di

Il percorso di Mercurio retrogrado in Scorpione, in questo periodo dell’anno, è decisamente interessante per i 12 segni zodiacali e merita un apposito oroscopo. Viene dal Sagittario, dove Marte gli chiede di pensare, dire e creare progetti coraggiosi e ambiziosi, spingendolo probabilmente a battere in ritirata e a rifugiarsi in Scorpione. Come se avesse ancora […]

Oroscopo speciale: Giove retrogrado in Cancro
di

Giove è, nello zodiaco, il pianeta che tende ad accrescere tutto: adesso retrogrado in Cancro, vediamo la sua influenza nell’oroscopo dei 12 segni zodiacali. Sinonimo di buona fortuna e grande fomentatore di passaggi e trasformazioni importanti in positivo, Giove ha sempre voglia di portare ottimismo in tutti i segni zodiacali che attraversa. Per questo, è […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze