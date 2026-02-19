policlinico di Messina

È a casa già da alcuni giorni il bimbo che alla nascita pesava solo 800 grammi, venuto alla luce a 25 settimane di gestazione dopo un parto spontaneo, repentino e curato dall’equipe dell’Unità operativa complessa di Patologia e Terapia intensiva neonatale del policlinico Gaetano Martino di Messina. Un caso che per il reparto diretto da Eloisa Gitto rientra tra i così detti grandi prematuri e che ha avuto un esito positivo.

Le complicanze della prematurità

«Un bimbo il cui percorso è stato caratterizzato da tutte le complicanze tipiche della prematurità: dal distress respiratorio, con la necessità di attuare ventilazione invasiva e non, fino alla gestione delicata della nutrizione – dice una nota dell’ospedale -. Un piccolo guerriero, come definito in reparto, che per fortuna adesso è tornato a casa». Il bimbo continuerà ad essere monitorato nell’ambulatorio del follow up del neonato a rischio. Una storia a lieto fine, tenuto conto che il piccolo ha subito anche un intervento salva vita al cuore, eseguito dall’equipe di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina direttamente all’interno dell’Unità di Patologia e terapia intensiva neonatale.

L’intervento al cuore

È stato, infatti, necessario procedere con la chiusura chirurgica del dotto di botallo: un vaso sanguigno che collega l’arteria polmonare all’aorta durante la vita fetale e che in genere si chiude in modo spontaneo entro alcuni giorni. Evento che in circa il 30% dei nati estremamente prematuri non si verifica; la mancata chiusura determina un sovraccarico di lavoro del muscolo cardiaco, iperafflusso polmonare ed insufficienza respiratoria e per questo motivo, quando i farmaci non hanno l’effetto sperato, è necessario intervenire tempestivamente con l’operazione.

Una segnale di speranza

«La storia di questo bimbo nato prematuro – sottolinea Gitto – rappresenta un segnale di speranza e un esempio di come anche situazioni cliniche complesse possano trovare una risoluzione e condurre i nostri piccoli pazienti verso un futuro con una buona qualità di vita. Ogni dimissione è per noi motivo di gioia e soddisfazione. La peculiarità della nostra realtà in cui insistono tutte le competenze multidisciplinari necessarie per la cura e l’assistenza di bambini così critici è di certo un valore aggiunto. I nostri pazienti prematuri sono seguiti sia in fase acuta, sia successivamente fino all’età scolare proprio grazie all’ambulatorio di follow up del neonato a rischio, unica realtà presente in città».