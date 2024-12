Arrestato a Messina un latitante 24enne di origine egiziana: era ricercato per omicidio e tentato omicidio

Per lui era stato emesso un mandato di cattura internazionale: è stato arrestato a Messina. Un 24enne di origine egiziana è stato arrestato dalla polizia di Messina: le accuse sono omicidio e tentato omicidio, reati che il ragazzo avrebbe commesso nel 2020 in Egitto. Il 24enne era ricercato da quattro danni, cioè da quando nel 2021 è diventata irrevocabile la sentenza di condanna a 25 anni nei suoi confronti. L’uomo avrebbe ucciso un suo connazionale, utilizzando armi e strumenti da taglio. Nella stessa circostanza avrebbe picchiato e accoltellato un’altra persona, salvata solo grazie alle cure immediate del personale sanitario.