Niscemi, lite tra ragazzi finisce a coltellate: 19enne arrestato per tentato omicidio

Una lite tra due ragazzi finita a coltellate. A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, un 19enne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo e un 18enne avrebbero avuto una discussione per futili motivi, durante la quale il 19enne avrebbe estratto un coltello, con il quale avrebbe colpito più volte l’altro ragazzo. I carabinieri hanno individuato il presunto aggressore, che – stando a quanto riferiscono le forze dell’ordine – nel frattempo si sarebbe disfatto del coltello e sarebbe tornato a casa. Il 18enne è stato portato nell’ospedale di Gela, sempre nel Nisseno, nel quale è stato sottoposto a intervento chirurgico. Il coltello è stato sequestrato, mentre il presunto aggressore è stato arrestato e messo ai domiciliari con braccialetto elettronico.