Emergenza Niscemi, Meloni in Sicilia

Meloni: «100 mln per maltempo primo stanziamento, dispiaciuta per le polemiche»

28/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

«Abbiamo accompagnato la dichiarazione dello Stato di emergenza con un primo stanziamento da 100 milioni di euro per il quale, vi devo dire, sono un po’ dispiaciuta per le polemiche, soprattutto qui in Sicilia». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una riunione nel corso della sua visita in Sicilia per monitorare l’emergenza maltempo.

«Nelle riunioni che noi abbiamo fatto anche prima del Consiglio dei Ministri con i presidenti delle tre Regioni coinvolte (Sicilia, Calabria e Sardegna, ndr) abbiamo ampiamente chiarito che si trattava di un primissimo stanziamento emergenziale – ha chiarito ancora la premier -. Per dare intanto un contributo immediato, una tantum, ai cittadini, alle aziende colpite. E anche per consentire la sospensione dei mutui, per dare ai sindaci e alle autorità locali le prime risorse necessarie».

«Nessuno pensa di poter affrontare seriamente questa questione con 100 milioni di euro per tre Regioni. Ma questo io l’ho ampiamente chiarito anche quando si è trattato dell’Emilia Romagna che viene spesso citata – sottolinea infine Meloni -. Il decreto che poi affrontava in maniera complessiva le necessità del territorio, per il dramma che c’era stato, allora è arrivato dopo qualche settimana».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Incidente stradale a Motta Sant’Anastasia, pedone investito e ucciso
Leggi la notizia

«Abbiamo accompagnato la dichiarazione dello Stato di emergenza con un primo stanziamento da 100 milioni di euro per il quale, vi devo dire, sono un po’ dispiaciuta per le polemiche, soprattutto qui in Sicilia». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una riunione nel corso della sua visita in Sicilia per monitorare l’emergenza maltempo. «Nelle […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze