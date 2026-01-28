Emergenza Niscemi, Meloni in Sicilia

«Abbiamo accompagnato la dichiarazione dello Stato di emergenza con un primo stanziamento da 100 milioni di euro per il quale, vi devo dire, sono un po’ dispiaciuta per le polemiche, soprattutto qui in Sicilia». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una riunione nel corso della sua visita in Sicilia per monitorare l’emergenza maltempo.

«Nelle riunioni che noi abbiamo fatto anche prima del Consiglio dei Ministri con i presidenti delle tre Regioni coinvolte (Sicilia, Calabria e Sardegna, ndr) abbiamo ampiamente chiarito che si trattava di un primissimo stanziamento emergenziale – ha chiarito ancora la premier -. Per dare intanto un contributo immediato, una tantum, ai cittadini, alle aziende colpite. E anche per consentire la sospensione dei mutui, per dare ai sindaci e alle autorità locali le prime risorse necessarie».

«Nessuno pensa di poter affrontare seriamente questa questione con 100 milioni di euro per tre Regioni. Ma questo io l’ho ampiamente chiarito anche quando si è trattato dell’Emilia Romagna che viene spesso citata – sottolinea infine Meloni -. Il decreto che poi affrontava in maniera complessiva le necessità del territorio, per il dramma che c’era stato, allora è arrivato dopo qualche settimana».