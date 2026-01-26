Deliberato lo stato di emergenza in Sicilia: Governo stanzia 100 milioni

È appena terminato il Consiglio dei Ministri che ha deliberato lo stato di emergenza per i territori colpiti dal ciclone Harry, quindi Sicilia, Calabria e Sardegna. Sono stati stanziati complessivamente 100 milioni di euro, anche se la premier Giorgia Meloni aveva già anticipato ieri, che si tratta di uno stanziamento urgente per far fronte alle spese più impellenti. Probabilmente, si stanzieranno altri fondi, perché i danni stimati purtroppo sono drammaticamente più esosi. I governatori di Sicilia, Calabria e Sardegna sono stati nominati dal Consiglio dei ministri commissari delegati per l’emergenza maltempo.

«Ho partecipato al CdM con rango di ministro, come previsto dallo Statuto quando si trattano questioni che riguardano la Sicilia – ha fatto sapere il presidente della Regione, Renato Schifani -. Ringrazio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la sensibilità, l’attenzione e la rapidità dimostrate. Alla nostra gente voglio dire che non è sola: tutte le strutture regionali sono al lavoro con il massimo impegno per intervenire subito e non lasciare indietro nessuno».

