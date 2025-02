Donna 80enne morta a Marsala, confermato il fermo del figlio

Foto di Reti di giustizia

Avrebbe picchiato la madre 80enne, cosa che avrebbe provocato all’anziana ferite fatali. Stamattina è stato convalidato il fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura della Repubblica di Marsala, in provincia di Trapani, nei confronti del 51enne Girolamo Peraino, che è ritenuto l’autore dell’omicidio preterintenzionale della madre 80enne, Anna Peralta. L’omicidio preterintenzionale si verifica quando una persona che provoca la morte di un’altra persona non aveva l’intenzione di ucciderla, ma magari di percuoterla o di causarle delle lesioni.

Peraino, arrestato due giorni fa dai carabinieri a seguito della morte della donna all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, è stato trasferito nel carcere di Trapani. Nel corso delle indagini sarebbe emerso che l’uomo avrebbe picchiato la madre dopo una lite probabilmente scoppiata per questioni economiche. Stamani il giudice per le indagini preliminari (gip) ha convalidato il provvedimento e ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.