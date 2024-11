Ars, la deputata Marianna Caronia lascia la Lega e passa a Noi moderati

La deputata regionale Marianna Caronia lascia la Lega e passa a Noi moderati. Caronia, che della Lega era la capogruppo all’Assemblea regionale siciliana (Ars), nel 2020 aveva già lasciato il partito di Salvini, per poi tornarci l’anno dopo. «La mia adesione alla Lega – dice Caronia – è stata essenzialmente originata dal suo legame e dalla sua concreta attenzione al territorio, che ha sempre ben amministrato, e dall’impegno quotidiano al servizio dei cittadini. Non ho invece potuto condividere, in ragione della mia formazione politico-culturale, l’intransigente posizione assunta sull’autonomia differenziata o sulla netta e pregiudiziale chiusura all’integrazione sociale, né ho potuto condividere alcune prese di posizione rispetto a temi sociali, di ordine pubblico e di partecipazione sociale e politica».

«Il mio impegno – aggiunge Caronia – sarà quello di favorire un modello economico che punti sui principi di solidarietà e sussidiarietà, sulle vocazioni dei territori, su una politica che contrasti il divario territoriale, sulle pari opportunità, non solo quelle di genere, ma anche quelle tra il nord e il sud del Paese. Ribadisco comunque il mio sostegno al presidente Schifani e al suo governo – continua la deputata regionale – e, d’intesa con i miei leader nazionali, non farò mancare in nessuna circostanza il mio supporto oltre che politico anche operativo». All’agenzia di stampa Agi Caronia ha detto che nella Lega rappresentava «solo me stessa e non più il gruppo: non mi appassiona il tema dell’autonomia differenziata, e non ne condivido modi e tempi. Ed ero assolutamente isolata per la parità di genere. C’era una divisione su tante idee e la distanza era troppa».

Alla fine dell’intervista Caronia lascia intendere che altri deputati regionali sono intenzionati a passare con Noi moderati. «Adesso si costituirà un nuovo gruppo – dice Caronia – quando ci saranno altre adesioni: c’è molto interesse verso questa forza centrista. Non è solo un augurio, ma una prospettiva reale». Alla domanda relativa alla possibilità di altre uscite dalla Lega, Caronia risponde di «no, di centristi ve ne sono tanti, che poi hanno trovato la possibilità di essere eletti in altri partiti». Commentando il passaggio di Caronia dalla Lega a Noi moderati, Saverio Romano – uno dei dirigenti nazionali del partito centrista – ha detto, tra le altre cose: «Il nostro obiettivo è quello della costituzione di un gruppo all’Ars, per portare avanti le nostre proposte politiche, e il ruolo di Marianna in tal senso non potrà che essere decisivo».