Maltratta gli anziani genitori e perseguita l’ex compagna. Arrestato 45enne a Ferla

I carabinieri della stazione di Ferla, in provincia di Siracusa, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 45enne gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti dei genitori conviventi e atti persecutori verso la ex compagna. I carabinieri, con il coordinamento della procura della Repubblica presso il tribunale di Siracusa, hanno accertato che l’uomo, spesso sotto l’influenza dell’alcool, negli ultimi anni e in diverse occasioni, aveva posto in essere comportamenti violenti sia nei confronti degli anziani genitori, minacciandoli di morte e addirittura aggredendoli fisicamente con schiaffi, spinte e lancio di oggetti, che nei confronti della ex compagna 35enne, recandosi anche di notte sotto la sua abitazione per insultarla e tormentarla al citofono.



Le denunce delle vittime hanno consentito in prima istanza di allontanare d’urgenza l’uomo dalla casa degli anziani genitori e successivamente, considerata la gravità dei comportamenti posti in essere, di eseguire a suo carico il provvedimento restrittivo. L’uomo si trova attualmente presso il carcere Cavadonna di Siracusa.