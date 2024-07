Comiso, 29enne denunciato dai genitori dopo anni di maltrattamenti

Violenze psicologiche, fisiche e verbali ai genitori. Per questo per un 29enne di Comiso, in provincia di Ragusa, è scattato il divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronico. L’uomo, dopo la denuncia sporta dai genitori, è stato arrestato dagli agenti del commissariato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

Gravi episodi di violenza che sono culminati in una lite a giugno che ha portato poi alla denuncia del 29enne da parte dei genitori. Dopo le indagini, l’autorità giudiziaria ha disposto a carico dell’uomo la misura del divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico.