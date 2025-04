Catania: market della droga in cantina scoperto dai cani poliziotto. Arrestato 52enne

Trovato un market della droga nel quartiere Zia Lisa di Catania, per cui la polizia ha subito arrestato un catanese di 52 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è successo durante una normale attività di controllo del territorio, in cui i poliziotti hanno controllato dei vani cantina che si trovano all’ultimo piano di uno stabile del quartiere Zia Lisa insieme ai cani antidroga Maui e Ares, i quali hanno segnalato con insistenza la presenza di sostanza stupefacente all’interno di una cantina.

Dopo essere risaliti al titolare del locale, all’interno dello stesso sono state trovate alcune buste contenenti quasi 400 grammi di hashish, 300 grammi di marijuana e alcuni grammi di cocaina, nonché strumenti utili per il confezionamento della sostanza stupefacente. Parte della droga era stata già suddivisa in dosi pronte per la vendita. Gli agenti hanno poi perquisito anche l’abitazione dell’uomo, al secondo piano dello stesso stabile, con esito negativo. Il 52enne è stato dunque arrestato ed è stato disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora.