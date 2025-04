Palermo, vede il compagno della madre con altre donne e urla: lui spara contro casa del fidanzato

Non solo a Monreale. Sabato sera una decina di colpi di pistola sono stati esplosi anche nella zona di Passo di Rigano a Palermo. Un uomo ha sparato contro un’abitazione danneggiando verande, finestre e balconi. Stando a quanto riporta Blog Sicilia, tutto sarebbe iniziato con una rissa quando una ragazza avrebbe visto il compagno della madre con altre donne a Borgo Vecchio. Vedendo la scena, la giovane avrebbe urlato contro l’uomo che sarebbe sceso dall’auto e avrebbe iniziato a inveire contro di lei. A quel punto, sarebbe intervenuto il fidanzato della ragazza per bloccare la discussione.

L’uomo, però, poco dopo, si sarebbe presentato sotto casa del giovane e avrebbe iniziato a sparare. Sarebbero stati circa dieci i colpi di arma da fuoco esplosi contro l’immobile e che sono arrivati anche negli a colpire gli stabili accanto. «Sono terrorizzata – dice la madre del ragazzo – Non ho mandato nemmeno le mie figlie a scuola». Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che hanno già eseguito i rilievi nell’abitazione e raccolto diverse testimonianza per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. «Mentre a Monreale si sparava – aggiunge la donna – anche mio figlio ha rischiato di morire per una banale lite».