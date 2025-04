Sciacca, ritrovato un cadavere tra gli scogli. Forse un uomo migrante annegato

Probabilmente è quello di un uomo migrante annegato, il cadavere che è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione tra gli scogli della costa di Capo San Marco a Sciacca (Agrigento). A segnalarne la presenza un canoista inglese, che stava percorrendo il tratto di mare. Ad effettuare le operazioni di recupero del corpo – in un luogo particolarmente difficile da raggiungere – sono stati i vigili del fuoco. In assenza di denunce di persone scomparse, i carabinieri del posto ritengono verosimile che si tratti di un migrante. La Procura ha intanto aperto un fascicolo d’indagine.