Foto di Michelangelo Marino

Maltempo a Palermo, crolla parte del cornicione di una chiesa. Ferita turista

27/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Crollato la scorsa sera parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa, in via Maqueda. La pioggia abbondante di questi giorni e il maltempo che ha colpito Palermo hanno provocato danni all’edificio. I calcinacci caduti per strada hanno ferito una turista di 62 anni trasportata all’ospedale Policlinico dai sanitari del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile comunale e gli agenti della polizia municipale. La zona è stata transennata. Si sta cercando di mettere in sicurezza l’edificio ed evitare altri crolli.

