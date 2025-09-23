Maltempo in Sicilia domani. La protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio

meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 24 settembre, per tutta l’Isola.

Il maltempo domani in Sicilia

Su tutta l’Isola per la giornata di domani – mercoledì 24 settembre – è prevista allerta gialla. Con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Le temperature massime sono in generale diminuzione.

L’avviso per i sindaci

Dalla protezione civile regionale, invitano tutti gli enti e i sindaci in particolare, a predisporre le azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione civile in attuazione dei livelli di allerta. In ragione delle criticità presenti nel territorio, le autorità locali di protezione civile possono attivare fasi operative con livelli superiori a quelli dell’avviso.