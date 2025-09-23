Maltempo in Sicilia: allerta gialla in tutta l’Isola

23/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Maltempo in Sicilia domani. La protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio 
meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 24 settembre, per tutta l’Isola.

Il maltempo domani in Sicilia

Su tutta l’Isola per la giornata di domani – mercoledì 24 settembre – è prevista allerta gialla. Con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Le temperature massime sono in generale diminuzione.

L’avviso per i sindaci

Dalla protezione civile regionale, invitano tutti gli enti e i sindaci in particolare, a predisporre le azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione civile in attuazione dei livelli di allerta. In ragione delle criticità presenti nel territorio, le autorità locali di protezione civile possono attivare fasi operative con livelli superiori a quelli dell’avviso.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Il segno del mese: Bilancia, le caratteristiche del segno
di

Entriamo nel segno zodiacale del mese: la Bilancia. Con le sue caratteristiche, tra ricerca estetica, armonia e senso di giustizia, passando per una grande personalità da segno cardinale, che incarna i dettami autunnali esistenzialistici, capaci di accettare che per vivere meglio bisogna lasciar andare qualcosa. Parlare del segno della Bilancia è sempre piacevole per un […]

Oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre 2025
di

ARIETE Con Saturno fuori gioco, voi Ariete siete in balia di Nettuno, che vuole farvi ritrovare contatti ed empatia con altre persone. E innamorarvi, se siete single, impiegando i vostri sentimenti in maniera totale e intensa. C’è voglia di passione insomma, di sentimento, di investire nella coppia e nella costruzione di una vita sentimentale. Anche […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]