Prosegue il monitoraggio di Coldiretti in tutta la Sicilia dove il maltempo sta flagellando anche le aziende agricole. Ai gravissimi danni alla viabilità interna si sommano quelli causati dal vento che sta spazzando le coperture come è successo nel Corleonese.

Rivestimenti spazzati via dal forte vento con causato un gravissimo danno all’azienda agroittica di Biancavilla (Catania). Il vento e la pioggia hanno distrutto le strutture dell’azienda ma in tutta le province sono già attivi gli strumenti per le segnalazioni. Anche nel Corleonese il vento ha provocato danni nelle aziende zootecniche scoperchiando i punti di raccolta del fieno.