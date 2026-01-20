Maltempo: flagellate aziende agricole in Sicilia, ingenti danni da Corleone a Biancavilla

20/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Prosegue il monitoraggio di Coldiretti in tutta la Sicilia dove il maltempo sta flagellando anche le aziende agricole. Ai gravissimi danni alla viabilità interna si sommano quelli causati dal vento che sta spazzando le coperture come è successo nel Corleonese.

Rivestimenti spazzati via dal forte vento con causato un gravissimo danno all’azienda agroittica di Biancavilla (Catania). Il vento e la pioggia hanno distrutto le strutture dell’azienda ma in tutta le province sono già attivi gli strumenti per le segnalazioni. Anche nel Corleonese il vento ha provocato danni nelle aziende zootecniche scoperchiando i punti di raccolta del fieno.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Ciclone Harry, il peggio è previsto oggi: città fantasma, barriere di sabbia e case evacuate
Leggi la notizia

Prosegue il monitoraggio di Coldiretti in tutta la Sicilia dove il maltempo sta flagellando anche le aziende agricole. Ai gravissimi danni alla viabilità interna si sommano quelli causati dal vento che sta spazzando le coperture come è successo nel Corleonese. Rivestimenti spazzati via dal forte vento con causato un gravissimo danno all’azienda agroittica di Biancavilla (Catania). Il […]

Da Catania il primo estrattore di succo di mela fresco fai da te: collaborazione tra Oranfresh e supermercati Decò
Leggi la notizia

Prosegue il monitoraggio di Coldiretti in tutta la Sicilia dove il maltempo sta flagellando anche le aziende agricole. Ai gravissimi danni alla viabilità interna si sommano quelli causati dal vento che sta spazzando le coperture come è successo nel Corleonese. Rivestimenti spazzati via dal forte vento con causato un gravissimo danno all’azienda agroittica di Biancavilla (Catania). Il […]

Maltempo: emergenza nel Catanese, oltre 60 interventi dei vigili del fuoco
Leggi la notizia

Prosegue il monitoraggio di Coldiretti in tutta la Sicilia dove il maltempo sta flagellando anche le aziende agricole. Ai gravissimi danni alla viabilità interna si sommano quelli causati dal vento che sta spazzando le coperture come è successo nel Corleonese. Rivestimenti spazzati via dal forte vento con causato un gravissimo danno all’azienda agroittica di Biancavilla (Catania). Il […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze