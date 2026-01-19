Maltempo, nuova ordinanza a Catania. «Chiuse scuole, lungomare e attività commerciali»

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha firmato una nuova ordinanza per fronteggiare l’ondata di maltempo che sta interessando la città e che dovrebbe avere la sua fase clou domani. Il provvedimento, valido fino alle 24 del 20 gennaio 2026, introduce una serie di misure restrittive a tutela della pubblica incolumità, alla luce del rischio idrogeologico e delle avverse condizioni meteo previste.

La nuova ordinanza: chiuse le scuole e le attività commerciali

Tra le disposizioni principali, è stata ordinata la nuova chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati. Cancelli chiusi anche per il giardino Bellini, i cimiteri, tutti i parchi comunali, gli impianti sportivi di proprietà del Comune, oltre a musei e biblioteche comunali. Stop anche ai mercati storici e rionali, così come a tutte le attività commerciali, ad eccezione di quelle di pubblica necessità, come per esempio le farmacie. Sospese inoltre manifestazioni ed eventi programmati sul territorio.

L’ordinanza invita i cittadini a limitare gli spostamenti, riducendo l’uso dell’auto ed evitando l’utilizzo di ciclomotori, con l’avvertenza che potrebbero seguire ulteriori provvedimenti restrittivi sulla viabilità. È raccomandato uscire di casa solo per motivi indifferibili, prestando la massima prudenza e evitando sottopassi stradali e pedonali.

Chiusura al traffico per il lungomare

Particolare attenzione è richiesta nelle aree a rischio allagamento, frane ed esondazioni, così come lungo le coste e i corsi d’acqua. Ai residenti delle zone costiere viene consigliato, in via precauzionale, di allontanarsi dalle abitazioni. L’invito è anche quello di non sostare nei pressi di alberi, strutture precarie e cantieri, dove le raffiche di vento potrebbero causare cadute di cartelloni, rami o ponteggi.

Disposte restrizioni anche per la viabilità: il traffico sarà interdetto nelle strade adiacenti alle zone costiere, tra cui il lungomare da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia, il tratto da via Acquecasse al lido Bellatrix, viale Kennedy e i Villaggi a mare fino a Vaccarizzo.

Alle imprese edili è stato ordinato il controllo degli ancoraggi di ponteggi, gru e strutture presenti nei cantieri, mentre i titolari delle attività con dehors dovranno smontare o mettere in sicurezza gazebo, ombrelloni e arredi esposti al vento prima dell’inizio dell’allerta. Il Comune raccomanda infine di seguire costantemente gli avvisi meteo e di protezione civile, limitare le attività nelle aree industriali a rischio idraulico e adottare comportamenti di massima prudenza e autoprotezione fino al miglioramento delle condizioni atmosferiche.