Sicilia divisa nell’allerta meteo diramato per domani dal dipartimento regionale della Protezione civile: rossa sulla costiera ionica tra Messina e Catania, arancione per il settore centro-orientale e gialla per quello centro-occidentale. Le previsioni per le prossime 24-36 ore sono di venti di burrasca dai quadranti orientali con intensificazione da martedì fino a burrasca forte con raffiche di tempesta, forti mareggiate sulle coste esposte precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto su zone orientali e meridionali quantitativi cumulati molto elevati fenomeni con rovesci di forte intensità frequente attività elettrica e locali grandinate.

Maltempo in Sicilia, scuole chiuse a Messina e Agrigento

A Messina scuole chiuse domani, ad Agrigento anche martedì. Altri sindaci della Sicilia orientale stanno firmando le ordinanze, compreso il primo cittadino di Catania Enrico Trantino. La Protezione civile nazionale intanto ha riunito l’unità di crisi. Scuole chiuse anche nei Comuni della provincia di Ragusa.