Mafia e politica a Sciacca: chiesti 48 anni di carcere per quattro imputati

Quattro richieste di condanna per i presunti esponenti della famiglia mafiosa di Sciacca (nell’Agrigentino) che avrebbero stretto un patto per condizionare la politica cittadina. Sono stati chiesti dal pubblico ministero a conclusione della requisitoria del processo con rito abbreviato.

Venti anni di carcere è la richiesta avanzata dal pm per il 61enne Domenico Friscia e 13 anni per Giuseppe Marciante, entrambi accusati di associazione mafiosa. Otto anni è la richiesta di pena per l’ex consigliere comunale di Sciacca 50enne Vittorio Di Natale, accusato di scambio elettorale politico-mafioso insieme al 65enne Rosario Catanzaro. Per quest’ultimo il pubblico ministero ha chiesto una condanna a sei anni e otto mesi di reclusione.