Mafia, commissione d’indagine al Comune di Mazzarrà Sant’Andrea

Foto di Comune di Mazzarrà Sant'Andrea

La prefetta di Messina, Cosima Di Stani, ha nominato una commissione di indagine incaricata di verificare la sussistenza di eventuali forme di infiltrazione o condizionamento mafioso del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea. La commissione è composta dal viceprefetto Carmelo Musolino, dal tenente-colonnello Vincenzo Letizia, capo sezione della Direzione investigativa antimafia di Messina, e da Maria Cacciola, funzionaria in servizio presso la prefettura. La Commissione potrà avvalersi dell’aiuto di un apposito nucleo di supporto composto da personale delle forze di polizia. L’accesso ispettivo ha durata iniziale di tre mesi, con possibilità di proroga per ulteriori tre.