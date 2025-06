Mafia: assolti a Gela tutti gli imputati del blitz Camaleonte. Restituiti i beni sequestrati

Sono stati assolti dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa gli imprenditori del settore auto Salvatore Luca, Rocco Luca e Francesco Luca. Assolto dal tribunale di Gela anche il poliziotto, primo dirigente di Pubblica sicurezza, Giovanni Giudice -che ha prestato servizio nelle questure di Gela, Caltanissetta, Agrigento, Perugia e Ancona- accusato di favoreggiamento e che aveva rinunciato alla prescrizione. Prescritto il reato per un altro poliziotto Giovanni Arrogante per cui è stata esclusa l’aggravante. Imputati erano anche familiari dei Luca, accusati di riciclaggio, anche loro assolti. Il processo scaturì dall’operazione Camaleonte nel luglio 2019 in cui si ipotizzavano rapporti tra gli imprenditori e il clan mafioso Rinzivillo. Nel corso dell’inchiesta era stato sequestrato un patrimonio pari a 65 milioni di euro che è stato parzialmente restituito.