Una passeggiata alla riserva dello Zingaro: «Ricordiamo la lotta di chi ha salvato quel luogo»

Foto di Marta Silvestre

«La lotta per lo Zingaro è stata esemplare per salvare uno spazio naturale». E così, a 45 anni dalla marcia per la riserva naturale dello Zingaro, cittadini e associazioni hanno deciso di ricordare l’essenza e la storia di questa lotta per immaginare il futuro del territorio. L’appuntamento è fissato per domani, domenica 18 maggio, alle 15.30 al borgo di Scopello (frazione di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani). «Partiremo per una passeggiata verso la riserva dello Zingaro e – dicono le associazioni promotrici dell’evento – condivideremo cosa significa per noi oggi continuare a marciare per l’ambiente, i beni comuni e contro mafia, privatizzazioni e incendi». Alla camminata parteciperanno anche i protagonisti della marcia di 45 anni fa che testimonieranno della lotta per la riserva dello Zingaro.

«Un’opera di memoria collettiva e di passaggio intergenerazionale: la gratitudine verso chi si è organizzato per combattere. Ascoltare e trasmettere la propria testimonianza – sottolineano gli attivisti – è un dovere civico. Mettere in guardia dai pericoli minacciosi e dalle decisioni sbagliate è un dovere politico. Dimostrare la nostra solidarietà a coloro che ancora oggi rendono la riserva un luogo unico per la preservazione dell’habitat naturale del Mediterraneo è un dovere umano». Una passeggiata che ha l’obiettivo di ricordare che «far coesistere tutela ambientale, economie territoriali e rispetto del vivente è possibile», aggiungono gli organizzatori.

Per la giornata del 18 maggio, l’ingresso alla riserva naturale dello Zingaro sarà gratis e la passeggiata si concluderà con una merenda condivisa e musica in acustico nel rispetto dell’ecosistema che ci accoglie. «Non vogliamo superstrade, turismo di massa, privatizzazione dei beni comuni, ritorno degli incendi dolosi, mare avvelenato, messa in pericolo di un territorio sempre più sfruttato senza una visione a lungo termine», elencano gli attivisti.