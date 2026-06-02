Fiumefreddo di Sicilia: troppi gli anziani ospiti di una struttura

Troppi anziani in una struttura a Fiumefreddo di Sicilia, in provincia di Catania. È quanto hanno scoperto i carabinieri della locale stazione durante i controlli effettuati in collaborazione con i colleghi del nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) e del nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Catania. Le verifiche hanno

riguardato una comunità alloggio per anziani nel comune di Fiumefreddo di Sicilia.

Anziani in più nella struttura di Fiumefreddo

Al termine dell’ispezione sono state riscontrate dal Nas delle difformità tra il numero massimo di persone ospitabili nella struttura indicato nella planimetria e quello riportato nella Scia (la segnalazione certificata di inizio attività) autorizzativa presentata al Comune. Inoltre, al momento del controllo, erano presenti 13 anziani ospiti nella struttura di Fiumefreddo. Un numero comunque superiore rispetto a quelli indicati nei due documenti.

Continuano le verifiche

Per tale violazione del numero di anziani presenti nella comunità alloggio il Nas non ha formalizzato contestazione, onerando i servizi sociali del comune di Fiumefreddo di Sicilia di approfondire le verifiche e procedere a eventuali contestazioni. I controlli che si susseguono su tutto il territorio della provincia di Catania, condotti dai reparti territoriali dei carabinieri in collaborazione con gli esperti del Nas, si inseriscono in una precisa linea di indirizzo operativa voluta dal comando provinciale.