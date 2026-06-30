Catania, picchia la fidanzata per strada: arrestato un 30enne

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La polizia ha sedato un’accesa lite in strada tra due fidanzati a Catania, soccorrendo la donna che presentava graffi e lividi in diverse parti del corpo. Dopo avere riportato la calma, gli agenti della squadra volanti hanno ascoltato la donna che, tra le altre cose, lamentava dei dolori al basso ventre.

La lite tra due fidanzati a Catania

Secondo quanto riferito dalla vittima ai poliziotti, il fidanzato – un catanese di 30 anni – l’avrebbe raggiunta a casa di un’amica, credendo che si trovasse con un altro uomo. In un primo momento, l’avrebbe afferrata per il collo e, poi, l’avrebbe colpita con degli schiaffi. Così le avrebbe procurato graffi e tumefazioni. A un certo punto, la ragazza sarebbe riuscita a divincolarsi e a fuggire in strada in modo da cercare aiuto. Anche in questo caso, il 30enne l’avrebbe raggiunta per continuare ad aggredirla. La lite tra fidanzati a Catania sarebbe continuata con l’uomo che avrebbe sferrato l’ennesimo schiaffo. A quel punto, è intervenuta la pattuglia della polizia che, proprio in quegli istanti, stava transitando nella zona per un servizio di vigilanza nella zona del viale Mario Rapisardi.

Il racconto della vittima

Dal racconto della donna, è emerso un passato di alti e bassi, con frequenti aggressioni verbali, minacce e atti di violenza fisica posti in essere dal 30enne. Qualche mese dopo l’inizio della loro relazione, l’uomo l’avrebbe colpita così forte da lasciarla a terra tramortita, provocandole un trauma cranico. Ma la donna avrebbe preferito non denunciarlo. Questa volta, invece, la ragazza è riuscita a parlare con i poliziotti della questura. Così, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni personali. Su disposizione del pubblico ministero di turno del tribunale di Catania, il 30enne è stato portato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice.