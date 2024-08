Picchia la compagnia in auto e in strada, divieto di avvicinamento per 44enne di Acireale

Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Acireale hanno eseguito la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti di un uomo di Acireale di 44 anni, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna. Al culmine di una serie di comportamenti sempre più ossessivi e lesivi dell’incolumità della vittima, l’uomo ha assunto comportamenti prevaricatori e violenti nei confronti della compagna. Per sfuggire agli schiaffi la donna ha cercato di scendere dall’auto, ma l’uomo ha continuato a picchiarla, al punto da farla stramazzare a terra, in strada, dove ha continuato a colpirla con pugni violenti al volto e in altre parti del corpo.