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Palermo, lite per strada a colpi di casco: arrestato un 23enne

28/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Palermo con l’accusa di lesioni personali per aver colpito con un casco un automobilista nel corso di una lite stradale. È successo tra via Roma e via Cavour.

La lite a colpi di casco a Palermo

Secondo quanto emerso finora nel corso delle prime indagini, la causa della lite sarebbe dovuta a una mancata precedenza. Così sarebbe scoppiato un violento diverbio per futili motivi. Tra l’indagato, residente a Palermo che viaggiava in sella a uno scooter e un automobilista di 54 anni originario del Torinese.

L’arresto del motociclista

Al culmine della lite, il motociclista di Palermo ha colpito violentemente alla testa l’automobilista utilizzando il proprio casco. La vittima, soccorsa e trasportata all’ospedale Civico del capoluogo, è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. L’aggressore 23enne è stato arrestato in flagranza di reato. Il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

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