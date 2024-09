Rosolini, una lite tra automobilisti finisce a colpi di motosega

Frame dal video di Salvo Caputo

Uno armato di motosega, l’altro di una scala. A Rosolini, in provincia di Siracusa, una lite sarebbe scoppiata forse per un diritto di precedenza negato: a scontrarsi sono stati da una parte un giardiniere e dall’altra un gruppo di persone. Il giardiniere guidava un camioncino, mentre il gruppo di persone era a bordo di un’auto. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri, i due mezzi si sarebbero quasi sfiorati, per questo i conducenti avrebbero iniziato a insultarsi a vicenda. La tensione sarebbe aumentata, tanto che – secondo alcuni testimoni – una delle persone sarebbe scesa dall’auto e avrebbe preso una delle due motoseghe che si trovavano nel camioncino, mentre un’altra avrebbe preso una scala. A quel punto il giardiniere avrebbe preso l’altra motosega e sarebbe iniziato una sorta di duello.

Il giardiniere è rimasto ferito e in ospedale è stato necessario applicargli sei punti di sutura. La scena è stata filmata da diversi testimoni con i propri smartphone. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo quanto accaduto e tentando di identificare i protagonisti della vicenda. Oltre ai video finiti sui social, i militari starebbero visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.