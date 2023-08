Liquami nel mare di Agrigento. La denuncia di Mareamico: «Un disastro»

«Sono bastati cinque minuti di pioggia per far scoppiare le fognature nella zona del villaggio Mosè (Agrigento)». Questa la denuncia da parte dell’associazione ambientalista Mareamico che chiede un intervento affinché venga messo in sicurezza il tratto balneare interessato attraverso gli opportuni rilievi.

La stessa aggiunge: «Questo accade per colpa dei numerosi by-pass tra le condotte di acque bianche e le acque nere. La miscela maleodorante e pericolosa è arrivata nel torrente Canne, sulla spiaggia delle dune e quindi in mare: un disastro». I fatti, oltre alle foto, sono stati documentati anche da un video dell’associazione che riportiamo di seguito.