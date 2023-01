Nel covo di Matteo Messina Denaro una biografia di Putin e biglietti aerei per l’estero

Tra i libri trovati nel primo covo scoperto di Matteo Messina Denaro c’è anche una biografia del leader russo Vladimir Putin. Nell’appartamento in vicolo San Vito a Campobello di Mazara (nel Trapanese) ci sono poi decine di testi, soprattutto di storia e di filosofia. Tra gli altri anche volumi di Platone e Senofonte. Sempre nella stessa casa, una di quelle in cui il boss stragista avrebbe trascorso l’ultimo periodo della sua latitanza – terminata con l’arresto di lunedì nella clinica La Maddalena di Palermo – sarebbero stati trovati anche dei biglietti aerei con destinazioni estere intestati ad Andrea Bonafede. Il geometra la cui identità sarebbe stata presa in prestito dall’ormai ex primula rossa di Cosa nostra. Stando a quanto emerso finora, i voli sarebbero stati diretti per l’Inghilterra e anche per il Sudamerica. Nello stesso appartamento, nei giorni scorsi, era stata trovata anche un’agenda in cui il capomafia originario di Castelvetrano annotava entrate e uscite e diversi nomi e, appeso al muro, un poster de Il padrino.

Nel secondo covo, quello al piano terra di una palazzina di via Maggiore Toselli – al numero civico 34 -sempre nella stessa zona di Campobello di Mazara, nella stanza blindata a cui si accede dal fondo scorrevole di un armadio pieno di vestiti, sono stati trovati gioielli (in particolare collane e bracciali), argenteria e pietre preziose di dimensioni consistenti. Questa abitazione è di proprietà di Errico Risalvato. Un 70enne che, nel 2001, è stato assolto dall’accusa di mafia ma che è comunque ritenuto vicino a Matteo Messina Denaro. Vuoto, invece, è stato ritrovato il terzo covo: un immobile al civico 260 di via San Giovanni, che si trova sempre a poche centinaia di metri dagli altri due luoghi in cui il boss avrebbe trascorso l’ultimo periodo da latitante. Le ricerche della polizia scientifica e del raggruppamento operativo speciale (Sco) dei carabinieri si stanno concentrando anche sul giardino annesso all’abitazione.