Nel primo covo di Matteo Messina Denaro trovato anche un poster de Il Padrino

Nel primo covo del boss stragista Matteo Messina Denaro perquisito dal Ros, a Campobello di Mazara, i carabinieri hanno trovato anche un poster con il volto de Il padrino, quello interpretato nell’omonimo film di Marlon Brando. L’immagine è una stampa con il primo piano l’uomo che indossa il papillon e una rosa rossa alla sua destra, molto simile alla locandina del film di Francis Ford Coppola in cui il protagonista – Marlon Brnado appunto – interpreta il personaggio di don Vito Corleone. Stando agli ultimi aggiornamenti sono tre i rifugi che il boss, ricercato da 30 anni, aveva nella cittadini in provincia di Trapani. Oltre a quello in cui è stato trovato il poster Messina Denaro disponeva di un appartamento con stanza bunker al civico 34 di via Maggiore Toselli e di un immobile, scoperto dalla polizia, in via S. Giovanni, 26.