Acireale, chiuso un negozio per lavoro nero

29/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Sospesa l’attività commerciale di un negozio ad Acireale (in provincia di Catania) per lavoro nero. Nella giornata di ieri – martedì 28 ottobre 2025 – una squadra di ispettori ordinari e tecnici del contingente dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) della Sicilia, in servizio a Catania, ha effettuato una serie di controlli che hanno interessato gli esercizi commerciali della provincia etnea.

Lavoro nero in un negozio di Acireale

Nel corso di un accesso in un negozio di Acireale (nel Catanese) sono stati trovati tre lavoratori. Nel corso dei controlli, uno di loro è risultato irregolare. L’attività commerciale di Acireale è stata sospesa e il lavoratore in nero è stato immediatamente allontanato dagli ispettori che poi hanno continuato con le verifiche.

Le multe per il titolare

Per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori, gli ispettori dell’Inl hanno contestato altro al titolare del negozio. In particolare, l’omesso invio di alcuni dei lavoratori presenti ad eseguire la visita medica. Una procedura che è prevista dal programma di sorveglianza sanitaria. Per questo motivo, gli ispettori hanno impartito la prescrizione al titolare del negozio di Acireale che prevede un’ammenda massima di circa 6000 euro. A questa cifra, si sommano poi anche le sanzioni amministrative di sospensione, pari a 2500 euro. E la maxisanzione fino a un massimo di 3900 euro.

Le altre irregolarità

I controlli sono poi proseguiti sugli obblighi per il datore di lavoro. In campo di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza. E, in questo senso, è stata contestata l’omessa dotazione di idonei mezzi di estinzione incendio. In questo caso, l’ammenda per il titolare dell’attività commerciale di Acireale può arrivare fino a un massimo di 7400 euro.

