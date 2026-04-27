Un aeroplano per riqualificare la rotonda dell’aeroporto di Catania: i limiti al traffico

27/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Lavori nella zona dell’aeroporto di Catania. È un comunicato dell’ufficio stampa del Comune del capoluogo etneo a informare che mercoledì 29 aprile 2026 saranno eseguiti lavori di riqualificazione urbana nella grande rotatoria di via Fontanarossa all’incrocio con via Santa Maria Goretti.

I lavori nella zona dell’aeroporto di Catania

L’intervento, realizzato con il contributo di sponsorizzazione dell’azienda Baxenergy Italia Srl, prevede anche il posizionamento di un aeroplano, quale elemento simbolico di valorizzazione dell’area. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, sarà istituita dalle ore 7 alle ore 18 una temporanea modifica della viabilità.

Le vie chiuse al traffico

Una modifica dovuta ai lavori nella zona dell’aeroporto di Catania che prevede la chiusura al traffico veicolare e pedonale dell’anello sud-est e attivazione del doppio senso di circolazione nell’anello nord-est. Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a programmare per tempo i propri spostamenti nella zona aeroportuale.

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