Foto di Claudia Campese

Catania, ancora traffico da incubo lungo la circonvallazione. Automobilisti in fila da ore

27/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ancora una giornata da incubo per il traffico lungo la circonvallazione di Catania. L’arteria è del tutto bloccata nella zona del Tondo Gioeni. per un incidente in circonvallazione, all’altezza di via Pietro dell’Ova. Segnalato anche un bus in avaria nei pressi di via Santa Sofia. Tuttavia il punto più critico, con un vero e proprio tappo, si trova all’altezza della doppia rotonda del Tondo Gioeni – in entrambe le direzioni – con la restante corsia in direzione Misterbianco del tutto libera. Mentre il resto della parte nord della città è paralizzata da lunghe colonne di auto anche da Canalicchio, per chi si dirige verso la città. Code di mezzi per lo più fermi, a cui serve oltre due ore per percorrere un chilometro. Da segnalare anche le difficoltà per alcuni mezzi di soccorso.

Traffico in tilt lungo l’arteria

Autobus urbani compresi, le cui paline riportano ai cittadini in attesa – specie studenti – un orario di arrivo di almeno 45 minuti. E quelli con lo stato in arrivo, ci mettono almeno altri 10 minuti a raggiungere effettivamente la fermata. Tra gli automobilisti, c’è chi si attacca al clacson e chi scende dall’auto per sgranchirsi le gambe. Molti telefonano a volume sostenuto: tra le lamentele più diffuse, non solo il tempo impiegato e gli impegni saltati, ma soprattutto il costo del carburante sprecato in fila.

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