Lampedusa, dieci persone picchiano tre bersaglieri dell’esercito

Accerchiati e aggrediti da una decina di persone. Ieri sera a Lampedusa tre bersaglieri dell’esercito sarebbero stati picchiati mentre rientravano in caserma: si tratta di militari impegnati nell’operazione Strade sicure. I fatti sarebbero avvenuti in due momenti diversi. In una prima fase i tre soldati, che erano in abiti civili, avrebbero avuto un litigio con alcuni giovani lampedusani in via Roma, la strada principale della città; la cosa sarebbe avvenuta davanti a una decina di persone. Sembrava che la cosa fosse finita lì, invece mentre i tre stavano tornando in caserma sarebbero stati raggiunti da una decina di persone, che li avrebbero accerchiati e picchiati. Due di loro sono stati soccorsi e trasportati al poliambulatorio di Lampedusa, nel quale avrebbero raccontato quanto successo. Successivamente sono stati trasportati a Palermo in elisoccorso. Le loro condizioni non sarebbero gravi.