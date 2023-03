Sbarchi a ripetizione a Lampedusa dove, nel giro di poche ore, sono arrivati, con diversi barchini, 433 migranti, per la maggior parte tunisini, 10 ottobre 2020. Tutti sono stati già portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Domani è atteso l'arrivo della nave quarantena Azzurra, mentre in rada dell'isola c'è già la Snav Adriatica. I migranti verranno imbarcati man mano che arriverà l'esito dei tamponi ai quali verranno sottoposti. ANSA/CONCETTA RIZZO

Lampedusa: continuano gli sbarchi, ci sono anche otto cadaveri. L’hotspot è al collasso

È di otto morti e 97 superstiti il ​​bilancio dei due naufragi avvenuti ieri in area Sar maltese. In nottata sono arrivati al porto di Lampedusa i cadaveri di quattro persone – tre uomini e una donna – dalla motovedetta Cp324 della guardia costiera. Assieme alle salme, su molo Favarolo sono stati fatti scendere anche altri 49 sopravvissuti, originari di Camerun, Costa d’Avorio e Guinea. Qualche ora prima, erano state sbarcate altre quattro salme (tre uomini e una donna) e due sopravvissute, entrambe della Costa d’Avorio, mentre il peschereccio tunisino Montacer aveva trasferito 46 persone (19 donne e nove minori) tratte in salvo dopo che il barchino di sette metri sul quale viaggiavano si è ribaltato. Ieri sera, tanto alla polizia quanto alla prefettura di Agrigento era stato comunicato il numero di 86 naufraghi sulla motovedetta, ma si trattava di un dato che oltre ai 49 superstiti inglobava anche altri 37 migranti (16 donne e quattro minori) soccorsi sempre dalla motovedetta Cp324 durante la navigazione verso Lampedusa.

La squadra mobile, su incarico della procura di Agrigento, già dalla notte, si sta occupando delle indagini e da stamattina ha iniziato a sentire tutti i sopravvissuti per cercare di fare chiarezza su quanto è accaduto. Bisogna capire quante persone c’erano su ogni barchino, partiti entrambi da Sfax in Tunisia, e il motivo per cui i natanti si siano ribaltati. Necessario anche tentare di identificare le otto vittime. Intanto, proseguono senza sosta a Lampedusa gli arrivi di migranti provenienti dalle coste tunisine. Ieri sono stati registrati 37 sbarchi con un totale di 1387 persone arrivate sull’isola, mentre il giorno prima c’erano stati 43 arrivi con 1.778 persone. Nell’hotspot, al momento ci sono 3000 persone a fronte di poco meno di 400 posti.