Lampedusa, migliaia di migranti all’hotspot e gli sbarchi continuano

Altre 571 persone a bordo di 12 barchini a partire dalla mezzanotte sono approdate a Lampedusa. Le imbarcazioni sono state soccorse in area Sar italiane nelle acque vicine all’isola dalle motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. Un’altra barca – di ferro e di sette metri – invece non avrebbe avuto bisogno di soccorsi e sarebbe approdata direttamente a molo Madonnina con a bordo 62 persone, fra cui sette donne e quattro minori. Le persone sarebbero originarie di Mali, Guinea, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Senegal, Bangladesh e Sudan.

Ieri sull’isola sono arrivate altre 600 persone. Con gli ultimi approdi, all’hotspot si contano 1861 ospiti. La prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, per stamattina ha predisposto due trasferimenti. In 400 a bordo del traghetto Galaxy arriverebbero in serata a Porto Empedocle e 177, con un volo charter, verrebbero spostati a Bergamo (in Lombardia). L’ufficio territoriale del governo è al lavoro per organizzare altri trasferimenti durante la giornata. Una situazione quella del sovraffollamento dell’hotspot che non può essere più considerata: lo scorso 30 giugno, per esempio, nella struttura si contavano 3279 persone cioè otto volte la capienza prevista di 400.