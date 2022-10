La Sicilia che verrà, ospite Martina Ardizzone. Il suo impegno in politica all’interno del M5S

Il risultato elettorale, il ruolo dell’opposizione all’Assemblea Regionale Siciliana e la proposte che avanzerà il Movimento 5 Stelle. Sono stati alcuni dei temi affrontati, ieri sera, durante il programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv canale 81 insieme a Martina Ardizzone. Già consigliera comunale a Paternò, la Ardizzone ha parlato della questione rifiuti, delle difficoltà che incontrano gli Enti comunali nel rapportarsi con la Regione, le lentezze burocratiche. Attenzione concentrata anche sulle prossime elezioni amministrative e sul possibile ritorno e futuro del fronte progressista; spazio al progetto, dei pentastellati, per la città di Catania che sarà chiamata ad eleggere il nuovo sindaco e il civico consesso dopo un periodo di commissariamento. «Noi del Movimento 5 Stelle – ha detto – non siamo solo una forza di protesta ma siamo interpreti delle necessità del popolo, dei cittadini. Sono convinta che continueremo ad essere così e ad ottenere grandi risultati». – Per rivedere la puntata clicca qui