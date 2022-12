La Sicilia che verrà, ospite Graziano Bonaccorsi (M5S): «La questione Pubbliservizi è un problema socio-economico»

La questione legata al fallimento della Pubbliservizi, le prospettive per gli oltre trecento lavoratori, le soluzioni avanzate dalla politica, il dibattito all’interno del civico consesso catanese. Sono stati questi i principali punti dell’intervista a Graziano Bonaccorsi, consigliere comunale con il Movimento 5 Stelle a palazzo degli Elefanti, ospite ieri sera del programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete TV canale 81. Bonaccorsi ha ripercorso l‘attività svolta, gli errori che sono stati commessi e le aspettative dal ricorso nei confronti della pronuncia del Tribunale. Un riferimento è stato fatto anche al peso che sulla vicenda riveste l’avvinarsi delle elezioni amministrative, l’impegno auspicato da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Governo nazionale e alla discussioni tra i pentastellati per definire la partecipazione alla prossima competizione elettorale per la città di Catania. «Il problema – ha dichiarato Bonaccorsi – è economico e sociale nel territorio catanese dove ci sono molti residenti che sono dipendenti della Pubbliservizi. Davanti ad un fallimento che coinvolge 350 famiglie è necessario affrontare il problema». – Per rivedere la puntata clicca qui